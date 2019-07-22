新北市永和警分局於7月21日聯合環保單位執法，對民眾檢舉超速及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔檢盤查點。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局於7月21日聯合環保單位執法，對民眾檢舉超速及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔檢盤查點。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局於7月21日聯合環保單位執法，對民眾檢舉超速及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔檢盤查點。（葉書宏翻攝）

深夜因超速引起環境噪音為民眾所唾棄，尤其改裝排氣管致噪音車輛呼嘯而過，引發噪音傳數里，為維護永和地區民眾寧靜的生活環境，營造無噪音空間，新北市永和警分局於7月21日聯合環保單位執法，對民眾檢舉超速及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔檢盤查點，除結合防制危險駕車、取締酒後駕車等勤務外，特別加強改裝排氣管汽（機）車的稽查取締。

永和警方統計7月19至21日三天攔(檢)查汽（機）車數325輛，其中30輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，當場照相製作通報單，警方亦針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例第16條、18條予以告發15件。

另永和警方統計2019年1至6月稽查機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，查處通報環保局達1000餘件、取締酒後駕車199件、告發無照駕駛953件、擅自變更車體40件，呼籲用路人勿心存僥倖。

永和警方表示現正值暑假期間，天氣炎熱，青少年易結伴夜遊，為防制青少年危險駕車、遏止民眾酒後駕車，將與新北市政府環保局、臺北區監理站等單位以不定時、不定點之路檢方式，執行聯合稽查，加強改裝車噪音擾人行為，展現警方執法決心，還給民眾寧靜的生活空間。

(中時 )