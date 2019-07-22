酪梨入菜除了涼拌外還有多種吃法。(莊曜聰攝)

佳里農會推廣酪梨種植，南市酪梨產量可再向上攀升。(莊曜聰攝)

不讓大內區專美於前，台南市佳里區農會為推廣種植酪梨，今年3月成立產銷班，目前全區栽種面積約30公頃，未來將逐步增加，農會22日結合家政班及食品業者舉辦創意料理品嘗會，呈現酪梨多元食用方式，趁機協助農民行銷美味的當季酪梨。

南市農業局副局長李建裕指出，台南市酪梨主產地在大內區，每年都會舉辦酪梨節行銷，而佳里區酪梨大多集中在子龍里，在農會輔導下成立產銷班，就是要讓農民有更好的收益，也讓南市酪梨產量穩居全台第一，可望成為下一個台南農產新星。

佳里農會總幹事黃政村說，酪梨經濟價值高，為鼓勵農民投入，3月輔導成立酪梨產銷班，目前栽種面積約30公頃，預估年產量可達300公噸，透過農會輔導，產銷班共同採購農業資材，降低生產成本，並分享栽培技術，提升品質也擴大收益。

產銷班班長黃泰崑說，佳里栽種的酪梨在每年12月至隔年1月開花，1年採收1次，因果實品種不同，採收分為早、中、晚期，早收期於5至6月間採收，中期則於7至8月採收，晚期則於中秋節前後採收，目前鮮果價格每台斤約50元，大多透過網路或自行銷售。

佳里區農會結合酪梨產銷班、在地青農舉辦酪梨品嘗會，家政班將酪梨入菜，製作出多樣的美味創意料理，包括酪梨麵包、酪梨壽司、酪梨果凍等10餘種，讓民眾了解酪梨的食用多樣性，協助農民增加收益並帶動農業產業升級。

(中時 )