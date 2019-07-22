網路紅人館長昨晚直播時影射，在六月二十三日反紅媒活動前一天，旺中集團董事長蔡衍明有派人去找他，「看我需要什麼都可以」，暗示旺中集團想以高價收買他，但此事根本就是館長自我吹噓的一件假新聞，網友感嘆不知為何館長竟會淪落至此。

被館長暗指為居中協調的周刊王社長陳肅瑜表示，還原事實經過，旺董從未指示要與館長接觸，純粹是因個人與館長有共同友人，才請友人傳話，當時的目的僅是希望館長在不了解旺董為人之前，不要輕易評論。

基於言論自由，陳肅瑜從未要求館長不要出席活動，甚至多次透過友人表示「我尊重你的言論自由，你也要尊重我的言論自由」。希望館長不要用紅媒的名稱去抹紅特定媒體，更不要讓整個活動失焦，成為政黨的打手。

館長昨日發言後，陳肅瑜立即詢問居中協調的友人，傳話過程當中根本沒有人提及對價關係，相關人都感到莫名其妙，不懂為何館長要亂說話自抬身價。

館長已不是第一次在直播中以暗示性的言語，指稱旺中集團有意以高價收買他，不僅抹黑旺中集團，更等同告訴外界自己是可以用錢收買，相關人士認為，館長這種發言有如勒索敲詐，讓人看清館長的人格，陷害居中聯繫的朋友於不義，沒有江湖道義還滿嘴胡言，其目的與居心非常可議，製造假新聞拉抬自己身價的卑劣作法令人不齒。

(中時電子報)