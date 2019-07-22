台中潭子區嘉仁里長林瑞文的兒子林右廷，出生時因腦部缺氧致生活無法自理，家人請菲籍看護工馬琦照顧長達9年，由於馬琦來台將滿14年，依法須返回菲律賓不得再來台，林家人擔心孩子從頭適應不來。台中市副市長楊瓊瓔建議中央應以專案考量放寬年限。

林右廷今年17歲，目前就讀台中特殊教育學校，因出生時腦部缺氧造成極重度障礙，說話較不清楚，生活也無法自理；國小時就由菲籍看護工馬琦照顧，在日夜相處下，馬琦非常了解右廷，總能知道他的心思及想法，至今一晃眼已達9年。

林瑞文表示，馬琦來台已13年多，因勞動部「申請聘雇外家庭看護工條例」規定，外籍看護工來台最多14年，馬琦周五就要返回菲律賓無法再來台，他很很不捨馬琦即將離開，更憂心新看護工聽不懂及不了解兒子需求，想到困境就夜夜難眠。

台中市副市長楊瓊瓔指出，右廷為極重度身障且需長期看護者，政府應以專案考量，「申請聘雇外家庭看護工條例」須分等級，建議開放延長看護工來台服務年限，再追蹤成效，作為調整相關法令參考。

(中時 )