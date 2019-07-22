台中市屯區藝文中心辦理「屯藝學堂-藝文研習班」深受好評，108年下半年邀請創意美術、家飾彩繪、鑲嵌玻璃、生活花藝、水泥盆栽、手作金屬、拼布等等不同領域的老師開班授課，即日起開始報名，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

屯區藝文中心表示，「屯藝學堂」自開班以來，提供許多喜好藝文研習的民眾一個很好的學習機會，108年下半年度新開設許多新類型的課程，除書畫類，納入更多的手作類課程，提供民眾更多元的選擇。

108年下半年「屯藝學堂」課程包括書法、水墨山水、彩墨、粉彩、油畫、創意美術、家飾彩繪、鑲嵌玻璃、生活花藝、水泥盆栽、手作金屬、拼布等13門課程，非常豐富。

「屯藝學堂」廣邀各領域的創作者，以美術多元媒材的創作表現方式，創意美術課利用壓克力彩、水彩、宣紙水墨、拼貼、拓印、版印等複合媒材技法運用，以美術的「創意表現」為主要傳達，在引導活動中帶入媒材的創意與探索，涵養美感素養，學習表現技法，增進美術創作興趣。

手作課程邀請時尚金屬線飾品，藉由課程訓練讓同學增加生活美感培養，透過各式作品，學習多元材料組合應用，學習金屬線與天然寶石包鑲技能。

拼布手作課程邀請有多年教學經驗才藝拼布的專業老師授課，藉由拼布藝術的學習，將手藝技能活用於生活中，充實生活內涵，並提供第二專長的培養，而提升自我價值。

「屯藝學堂」即日起開始報名（採現場報名及繳費，不接受電話及網路報名），9月3日開始上課，每週二小時至三小時，共計12堂課，每班名額有限，歡迎有興趣的民眾踴躍報名，詳情請上屯區藝文中心官網或臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )