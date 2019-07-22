檢調單位會同桃園機場海關及桃調站全面監控，順利在5個放置菸品的航空貨櫃搬運上車後，想要跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部，當場攔車扣押9800條香菸，清點後全部送到海關私貨倉庫存放。（讀者提供）

國安局官員涉嫌利用總統出訪，訂購大量香菸私運闖關遭爆料曝光，創下桃園機場夾帶走私香菸最大數量紀錄。諷刺的是，11日與22日蔡總統出訪及返台時，國安局長彭勝竹（右一）都在國賓門恭送及恭迎，沒想到國安局的官員卻利用這個機會大搞走私。（陳麒全攝）

國安局官員涉嫌利用總統出訪，訂購大量香菸私運闖關遭爆料曝光，創下桃園機場夾帶走私香菸最大數量紀錄。諷刺的是，11日與22日蔡總統出訪及返台時，國安局長彭勝竹都在國賓門恭送及恭迎，沒想到國安局的官員卻利用這個機會大搞走私。（陳麒全攝）

總統出訪拼外交，國安局官員拚經濟？！國安局官員涉嫌利用總統出訪，訂購大量香菸私運闖關遭爆料曝光，創下桃園機場夾帶走私香菸最大數量紀錄。諷刺的是，11日與22日蔡總統出訪及返台時，國安局長彭勝竹都在國賓門恭送及恭迎，沒想到國安局的官員卻利用這個機會大搞走私。

據了解，蔡英文總統這次「民主永續之旅」出訪行程於11日出發，在出發時，新北調查站就接獲密報，指稱有官員將利用這次總統專機出訪回程，「國賓禮遇」規定中的貨物海關免驗的機會，私運9800條香菸入境，立即布線秘密掌握情資追查。

據悉，一名國安局隨行人員「吳宗憲」，在網路上訂購大量香菸的，這名官員利用網路預購，分5批訂購時下搶手的各種品牌香菸包括Mevius（七星）、MI-NE（峰）和Davidoff（大衛杜夫）等，因貨量太過龐大，為避免引人注目，先集中存放在桃園機場管制區內的華膳空廚免稅品倉庫，並沒有將貨物運上總統專機，待22日專機抵達前，9800條香菸分裝5個航空貨運專用貨櫃，拖到B9國賓門的停機坪放置，偽裝成從專機上卸載貨物，準備把裡面的成箱香菸運上等候的貨車，蒙混出關。

檢調單位會同桃園機場海關及桃調站全面監控，順利在5個放置菸品的航空貨櫃搬運上車後，想要跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部，當場攔車扣押9800條香菸，清點後全部送到海關私貨倉庫存放，現場也逮捕5名卡車司機及2名國安局人員，除了網購買菸的「吳宗憲」少校外，還有一名涉案國安局隨扈也當場遭到逮捕，目前在調查局製作筆？。

據相關人員私下表示，一般網路訂貨，要依照顧客指定的班機交付給貨主。這麼大量的香菸居然能夠存放在機場管制區內倉庫，光是9800條香菸，金額不但高達近新台幣700萬，貨量差不多是196大箱，最起碼要分裝到5個航空貨櫃，在運送時，2輛3.5噸的貨車都裝不下，而且還要依照特定的班機時間，拖運到國賓門停機坪等候，如果幕後沒有其他單位或廠商人員協助掩護，根本不可能把這麼多香菸運出管制區，幕後涉及的人員可能更多。

根據桃園機場禮遇相關規定，國賓級對象的行李免驗，由國賓對象工作人員自行處理。22日能夠查到9800條香菸，完全是事前接獲密報掌握情資，才能及時攔截，專案小組研判兩人應不是第一次走私，這次有可能已經是第3次利用總統出訪專機走私免稅香煙，調查局、海關也在追查中。

依照菸酒管理法處罰規定，民眾超帶香菸，超額部份除了沒入之外，一條還要處以新台幣500元罰鍰，這件桃機史上最大宗菸品超帶案，涉案人員可能不但丟官，原本花費新台幣近700萬成本，想獲利約200萬落空之外，可能還要面臨高達490萬罰鍰，不但破壞了國家顏面，也將面臨刑罰，可說是得不償失。

國安特勤陪蔡出訪 花645萬走私9200條免稅菸

(中時 )