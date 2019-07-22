2019年台塑盃國際男子職業網球錦標賽第二站賽事今天在台北市網球中心展開單打會外賽，無論是上周就出戰過的選手，或是這禮拜才加入的新面孔，個個卯足全力爭取勝利，並上演了劉少凡迎戰章誠、傅弘霖對決尹邦碩兩場「台灣內戰」。

劉少凡延續上周第一站賽事自會外賽一路挺進至會內賽八強的氣勢，全場只花1小時，迅速以6：1、6：1擊敗同胞章誠，賽後劉少凡也把握機會至隔壁球場觀看傅弘霖與尹邦碩的比賽，為下一輪賽事做準備。

劉少凡在賽後訪問提到，連續兩周在臺北市網球中心征戰，幫助自己對場地更加熟悉，加上平時常和對手一起練球，因此下場後信心十足，扎實打好每一顆球，也成為比賽獲勝關鍵。

尹邦碩調整心態後收下勝利。（海碩整合行銷提供）

另一場「台灣內戰」尹邦碩對決傅弘霖，雙方你來我往互咬比分，最終由年紀較長的尹邦碩靠著豐富經驗略勝一籌，以6：4、7：5拿下勝利，尹邦碩賽後提到今天開賽時有點失去專注，在失誤頻繁的狀況下，打起來綁手綁腳，錯過許多破發機會，不過後來透過放慢比賽節奏、上網搶攻來給對手壓力，最終也成功調整個人狀態，收下比賽勝利。

有別於劉少凡和尹邦碩笑納比賽勝利，其他幾位台灣小將蔡長霖、徐傳恩、陳楷勳運氣就沒那麼好，面對來勢洶洶的日本軍團分別吞敗，無緣拿下勝利，其中蔡長霖與徐傳恩在丟失第一盤後，次盤力挽狂瀾、扳回一城，可惜最終在第三盤「超級搶十」中氣力放盡 ，只能眼睜睜看著小倉孝介、市川泰誠、渡邊聖太攜手挺進下一輪。

(中時電子報)