蘇翊臻無限憐借地捧著落難的穿山甲，小美眉與小穿山甲一起賣萌。（莊哲權攝）

蘇翊臻無限憐借地捧著落難的穿山甲，小美眉與小穿山甲一起賣萌。（莊哲權攝）

政壇流行「撿到槍」，台東則有高校美少女撿到穿山甲！顏值頗高的蘇翊臻日前與家人到台東探親，在大武鄉尚武村街上遇見1隻「大老鼠」，下車查看才發現是未成年的穿山甲，蘇翊臻將前肢受傷的穿山甲捧在手掌心，憐惜地為牠吹去身上的螞蟻，隨後帶到縣府交由保育人員處理。

目前就讀高二的蘇翊臻來自屏東潮洲，濃眉大眼、長髮披肩，笑容甜美的她，有點周子瑜的fu，日前與家人到台東探親，行經大武鄉尚武村時，在超商前水溝旁1發現隻「大老鼠」，蘇家人好奇停車查看，發現竟然是穿山甲。

被誤以為是老鼠的穿山甲，還是未成年，前右肢受傷，只能1跛1跛爬行，擔心小穿山甲發生意外，蘇家人將牠放在箱中載回台東市區，並聯繫上台東縣府農業處，請求協助。

在縣府停車場等待後送時，蘇翊臻將小穿山甲捧在手中，無限憐惜地幫牠吹去身上的蟲子，原本捲曲著身子的小穿山甲，也好奇地睜開眼睛四處張望，形成小美眉與小穿山甲一起賣萌的畫面。

蘇翊臻說，只有在電視上看過穿山甲，第1次這麼近的距離接觸，感覺很特別，只是牠的身體有點腥味，前腳受傷也好可憐，隨後便將小穿山甲送交縣府農業處，並後送到屏科大救治。

(中時 )