台西故事屋夏令營，學童說故事介紹家鄉事。（張朝欣攝）

台西鄉海口故事屋22日舉辦「學童說故事夏令營」，20餘名國小學童在老師引導下聽故事、說故事，同時了解地方的歷史文化，未來還有新住民說故事活動，藉由說故事讓故事屋成為多元文化的交流平台。

海口故事屋前身為日據時代昭和12年（1937）的海口庄長官舍，是雲林沿海少數的日式木造房舍，台灣光復後做為台西鄉長宿舍，後因年久失修閒置多年，經縣政府登錄為歷史建築整修活化。

故事屋今年暑假規畫一系列活動，22日舉辦「學童說故事夏令營」，由說故事老師琳琳姊姊帶領20餘名沿海地區學童一起說故事，小朋友們先聽老師說故事，再自己上場說故事，藉此啟發小朋友的想像力。

小朋友表示，老師告訴大家台西是台灣最西邊的鄉鎮，有許多漁民辛苦出海捕魚，或是養文蛤、虱目魚、蝦子，現在也有很多新住民，展現不一樣的生活文化。後來大家一起說故事，每個人說出自己心中的家鄉，很有趣。

琳琳姊姊認為偏鄉孩子非常熱情純真，藉由說故事讓他們表達自己的想法，進而喚起小朋友的夢想與希望，是1種非常好的啟蒙教育。

故事屋負責人丁仁桐指出，故事屋充滿在地歷史元素，記錄日據時代至今的社會變遷，是學校最佳的課外輔助教材，屋內特別規畫新住民故事區，幫助新住民第2代深耕母國語言與文化，讓台灣的文化更多元、更有包容性。

(中時 )