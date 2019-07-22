黃小妹去年身穿偶像的戲服扮裝「楊麗花」。（麗生百合）

國寶級歌仔戲天王楊麗花睽違16年推出全新電視歌仔戲《忠孝節義》，即將於9月下旬於台視播出，9月7日並將舉辦「人人都是楊麗花」活動，邀請戲迷化身成你我心中的楊麗花，重溫當年看楊麗花歌仔戲時的感動。楊麗花愛徒陳亞蘭回憶去年曾辦歌仔戲《黑家店》相關活動，有一位非常喜歡楊麗花的「慢飛天使」黃小妹（化名）前來參與歌仔戲扮妝，楊麗花得知後，特別拿出她演出《王文英與竹蘆馬》時的皇帝外出便服幫小女孩圓夢，讓穿上偶像戲服的黃小妹開心了一整晚。

楊麗花當時得知黃小妹的父母想要完成女兒心願時，除了拿出壓箱寶，並叮嚀團隊要用心完成這個有意義的任務，讓人人都愛歌仔戲，人人都唱歌仔戲，唱出對歌仔戲的熱情。陳亞蘭透露，自己家中也有類似黃小妹狀況的孩子，因此感觸良多，看了特別心疼，也深知最辛苦的一定是父母親。此次將於9月7日舉辦的「人人都是楊麗花」活動，更特別叮囑工作團隊，一定要邀請黃小妹參加，讓她再次留下深刻回憶。

20歲的黃小妹，讀國小六年級時因老師在課堂上介紹歌仔戲，回家後自行上網尋找歌仔戲看，看著看著喜歡上了楊麗花演出的歌仔戲角色，尤其是《薛丁山與樊梨花》這部經典作品，黃小妹的家人為了陪伴女兒，與她一起在網路上看歌仔戲，甚至買了整套的DVD，只為了讓女兒想觀看時可隨時播放。

黃小妹的爸爸透露，女兒喜愛歌仔戲喜歡到會在家中裝扮角色，甚至跟著影片唱起戲來，去年參與裝扮歌仔戲造型活動時，選擇裝扮楊麗花，竟能獲得楊麗花掏出壓箱寶戲服相助，梳妝過程中，他便感受到女兒的興奮，尤其是完妝後，女兒差點興奮地跳了起來，更對楊麗花歌仔戲工作團隊說「謝謝你們」。看到女兒充滿幸福實現心願的模樣，讓他與妻子默默地流下了眼淚。

(中時 )