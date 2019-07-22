台中日月千禧「阿爸的收音機」限定版蛋糕，收音機側裝上了藍芽喇叭，只要連接具藍牙手機就可以播放爸爸喜愛的音樂。（馮惠宜攝）

父親節烘焙市場掀起仿真蛋糕熱潮，台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧特別獻出「阿爸的收音機」限定版蛋糕，復古的黑巧克力收音機外型、內藏最接地氣的香蕉白蘭地蛋糕，還可以放送老爸最愛的樂曲，就是要搏老爸的歡心。

日月千禧點心坊主廚徐紹桓表示，2017年飯店端出黑膠唱盤父親節蛋糕，讓子女用一首歌表達對爸爸的感謝，今年延續音樂的主題並發揮創意，以黑巧克力唯妙唯肖的雕琢出復古風收音機的造型蛋糕，機上旋鈕、天線等細節零件特意染上鐵灰色調，突顯出懷舊感外、帶領阿爸回憶少年的時光。

而隱藏在收音機內的香蕉白蘭地蛋糕，以男性偏愛的紮實口感以及適中的甜度巧心設計，選用最接地氣的本土香蕉為主角，不論是宜人甘醇的蕉香、細嫩甜蜜的果肉，還是軟Q帶脆的香蕉乾，提升美味層次，且特意添入白蘭地、妝點上杏仁、夏威夷豆等堅果，增添誘人酒香外，豐富口味。

此外，特別在收音機側裝上了藍芽喇叭，只要連接具藍牙的手機、平板、筆電就可以播放爸爸喜愛的音樂，讓全家人一邊品嚐美味的蛋糕、一邊欣賞樂曲，歡度父親佳節。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )