農委會打算在全台設置禽畜廢棄物處理中心，處理畜牧業產生的糞便等廢棄物，其中台南市有4處台糖土地選址曝光後，都遭民代及地方民眾抗議而卡關，市府農業局尋覓新址，評估在柳營八翁酪農區有近1公頃土地可利用，消息傳出，22日當地里長、居民偕同市議員沈家鳳、李宗翰等人前往柳營區公所強烈抗議，堅決抗爭到底。

八翁里多位民眾上午前往柳營區公所前拉起抗議布條，里長林靜芳表示，當地長期受到淹水困擾，地理位置上並不適合設置處理中心，加上其他地方不要的禽畜糞便都要進來，簡直就是「生雞蛋無、放雞屎有」，居民一定反對到底。

市議員沈家鳳說，不能因為八翁酪農區本身有牛糞處理問題，就硬要將處理各種糞便的「農業循環資源利用研究中心—禽畜糞處理中心」設在這裡，對柳營鄉親來講非常不公平，她已向市府表達強烈反對之意，也「誠摯邀請農委會陳吉仲主委入住八翁感受牛糞香！」

市府農業局回應，目前選址尚在評估階段，該地屬市府土地，但仍需經過討論及評估，市府相當重解決產業的問題並傾聽民意，在相關工作推動的過程中，會尋求創造最佳的公共利益。

(中時 )