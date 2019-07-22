總統蔡英文今天結束加勒比海出訪外交之旅抵台，時代力量立委黃國昌在臉書爆料，指國安局官員陪同出訪透過華航高層購買9200條免稅菸，趁返國特殊通關禮遇夾帶入境。然而華航發言人劉朝洋強調，免稅品購買均由旅客自行上網預購或現場購買，多少人預購、預購數量則無法管控，他也表示「高層怎麼會管這種事」。

黃國昌今日指出，陪同出訪的總統府侍衛室隨扈吳宗憲，在7月8、9日總共下了5筆訂單，訂購9200條香菸，其中有4400條是市面上最暢銷的七星濃煙（Mevius Original Blue），七星菸一條免稅價約630元，但便利商店零售價是1200元，等於每條便宜570元。

華航表示，提供機上現金、信用卡消費及網路預購二種購買免稅品方式，專機銷售亦比照一般正常班機，全面開放網路、APP行前預購，完成繳款程序後於返台班機提領，惟買受人須符海關相關規定，超量者自行辦理申報。本次事件均依正常程序，沒有高層介入情形。

華航發言人劉朝洋表示，可能是當事人預先上網預訂，且並不知道共多少人預定，也不確定預購多少條香菸，也許是「很多人託他一起訂」，公司也無法限制旅客購買數量，雖然9200條香菸的情況很罕見，但數量較多就會使用貨櫃，他也強調「高層怎麼會管這種事」，對於黃國昌提供的VVIP菸品箱照片，不清楚是如何取得。

根據財政部官網資料顯示，旅客入境時可攜帶1條捲菸、可免稅，超過免稅標準也可申報增加數量，但仍限量僅可攜帶5條捲菸，超過者必須檢附菸酒進口業許可證照，以廠商名義辦理報關進口，否則須就超過部分退運。若以免稅標準試算，等於必須有9200名旅客，才可攜帶9200條香菸入境。

(中時 )