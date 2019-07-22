國安局官員利用總統專機挾帶9200條免稅菸品，華航發出聲明稿，表示是旅客自行網路預購及機上購買，推得一乾二淨。說真的，這是9200條，不是92條，多到要裝箱的，華航難道事前都不知道超量帶菸嗎？但選擇睜一隻眼、閉一隻眼，猶如共犯，還想用離譜說詞脫罪，全民聽得下去嗎？

如果今天攜帶過量免稅菸品，華航可以視若無睹，代表這家公司內控鬆散，官派的經營階層只是聽命行事，讓人不禁要問，華航董事長謝世謙還適任嗎？

華航的聲明稿如下：「受限機上裝載空間，並為滿足旅客多樣免稅品購買需求，提供機上現金、信用卡消費及網路預購二種購買方式，專機銷售亦比照一般正常班機，全面開放網路、APP行前預購，完成繳款程序後於返台班機提領，惟買受人須符海關相關規定，超量者自行辦理申報」。

「有關本次專機免稅品銷售，均依正常程序，由旅客自行網路預購及機上購買，媒體報導華航高層協助預訂與事實不符，本公司表達嚴正立場。」

用白話一點講，華航的意思就是，這都是國安局人員自己要買的，跟華航沒關，但其實誰買的都不重要，華航最想要澄清的是「高層協助預訂與事實不符」。

問題是，如此龐大的免稅菸品數量，真的不用動員備貨嗎？國安局人員訂了這麼多菸品，華航高層難道都不知道？不要騙了，總統專機要開出去是何等大事，行前會議連董事長都要出席，怎麼可能訂多少菸會不知道，這叫知法犯法。

你我搭過華航班機，都曾發生過在機上購買免稅商品，沒有了的狀況，多數人也只能鼻子摸摸，下次再說。問題是，如今是國安局官員要帶菸，華航還真的以客為尊，不只照賣，連怎麼存放、怎麼運貨都想好了，還真的是貼心至極。

弔詭的是，數量如此龐大，不像一般免稅菸品銷售，機上賣完就沒了，這麼多箱的免稅菸品是走國安通道，而且還存放在保稅倉庫，代表華航從上到下，都知道國安局官員帶這麼多菸，還協助運送，如今卻要撇得乾淨，難道不覺得丟臉嗎？

與其用則聲明稿，就想要把責任撇清，華航應該要自清，與此案有關的人員都應該負起責任，不是一句「高層協助預訂與事實不符」就帶過，因為就算沒有協助預定，也是狼狽為奸，縱容國安局人員非法攜帶過量菸品，這就是共犯結構。

只能說華航的「以客為尊」，還真的尊得很不一樣。

(中時 )