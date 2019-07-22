根據美國聯邦商業機會網(Federal Business Opportunities )的通知，美國空軍將推出下一代2000磅級炸彈BLU-136，它是一種碎片炸彈，裡頭有很多金屬刀片或鋼釘，但不會爆炸，這是取代集束炸彈的替代型。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國空軍裝備司令部提出BLU-136 / B下一代區域攻擊炸彈(Next Generation Area Attack )的性能預先徵集與採購簡介，正式規格將在7月31日之前發布，並會切分成多個小合約，吸引小型企業一起加入，擔任合作，或是子承包商。有意加入者可在8月2日前提交。

BLU-136是逐步淘汰的集束炸彈的替代品，所謂集束炸彈，是指一枚大型炸彈裡，再抛出無數個具有爆炸威力的小炸彈，破壞範圍相當廣大，經常用在機場破壞。

然而集束炸彈的後遺症也相當深重，小炸彈假如沒有引爆，就形成不確定的詭雷，經常在戰爭結束之後，仍持續造成平民的傷亡。國際和平組織一直呼籲世界禁用集束炸彈，擬定「集束炸彈公約」( Convention on Cluster Munitions ,CCM)，在2010年有108個國家簽約，不過美國不是簽署國。只是在實戰中，美國已經很少使用集束炸彈。

根據目前的資料，BLU-136/B是一種2000磅級的炸彈，裡頭裝著大量的金屬碎片，在敵軍陣地上方落下大量鋼雨，殺傷力同樣巨大，而不會留下未爆炸的彈藥。

(中時電子報)