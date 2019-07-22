太陽花領袖林飛帆接任民進黨副祕書長，月領9萬，引發酬庸論戰，前行政院長張善政、財經大老謝金河更因此槓上。對此，雲林菜農林佳新表示，台灣酬庸夠了，多少年輕人一出社會就能靠著世代對立的操作得到一份9萬薪水，能這樣得到上位垂青真是「不簡單」。

太陽花學運領袖林飛帆15日接任民進黨副秘書長，前行政院長張善政批是「靠政黨色彩月領9萬高薪」，並說，這跟吳音寧是一樣的狀況，即使能力不夠，但看對眼了就給一個好位置，「這對鼓勵年輕人向上是一個非常負面的示範」，遭財信傳媒董事長謝金河在臉書發文反擊張說，「子彈打回來，一定打到自己」，指張善政同時為台灣大哥大法人代表董事、宏碁及華邦獨董，估計年薪逾2000萬元，張用9萬月薪來批評林飛帆。

張善政則說，他擔任法人董事的酬勞是「零」，而且他數月前已經辭去台哥大所有職務，準備投入選舉了，謝拿一個沒有工作經驗、能力未經驗證的陽春碩士林飛帆，和博士畢業已經38年的他相比，謝金河自己都不見得能回答吧？張善政要把「哪一個比較不合理」的判斷留給網友。

對此，林佳新在臉書發文說，謝金河身為媒體人應該知道求證的重要，至少資訊要正確，不然真的讓媒體人蒙羞，畢竟媒體是公允的第四權，不應該被質疑。

林佳新並對張善政提到520一事表示，吳音寧如果以農業專業來講真的完全不及格，這是國家陳年陋習「酬庸」，如果台灣繼續是在這種酬庸空耗下，實在很難走出競爭力與國際接軌；張院長比喻並未不妥，台灣酬庸夠了，多少年輕人一出社會就能靠著世代對立的操作得到一份9萬薪水，能這樣得到上位垂青真是「不簡單」。

(中時電子報)