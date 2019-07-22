台南市新化區重要道路車禍發生率高，不僅造成人員傷亡也釀成家庭悲劇，在地以生產汽機車車燈為主的百盈實業在區公所媒合下，捐贈自家生產的LED交通警示燈，將設置在意外事故較多的路段，提醒過往民眾注意行車安全，希望能降低事故發生機率。

百盈實業捐贈的警示燈包括LED爆閃警示燈、公務災防車警示燈，還有T字路警示燈等，共計超過80組，非常實用，將提供新化警分局轄區派出所、公路局新化工務段等單位充分利用。

根據新化警分局統計，2018年轄內交通事故死亡有11件，多發生在台20線開運橋至左鎮，以及台19甲外環道等地，新化區長吳金喜表示，這些路段第1階段的改善設置工作已經陸續完成。

吳金喜說，第2階段將針對里長、居民提供的資訊，在新化區內可能有車速過快、危險彎道、坡度高低起伏過大、夜間視線不明等問題的路段設置，讓用路人提高警覺，並放慢車速，降低事故發生機率，也感謝百盈實業的熱心捐贈，守護民眾安全。

(中時 )