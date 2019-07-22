曾治豪近日參加胡瓜節目《醫師好辣》，他透露，父親賀一航十幾年前被驗出大腸癌，曾對老婆Judy說：「將來如果有那麼一天，我希望不壓胸、不插管、不化療、不電擊。」賀一航太快離世，從住院到離世僅花5天，沒見到父親最後一面的曾治豪，直到頭七那天才相信父親離開的事實。

曾治豪歷經父逝傷痛後，首次公開描述當時狀況，「爸爸第2次住院的前2天反覆燒退、血壓和含氧量過低無法進食，最嚴重的是無法排尿，導致肚子變大。」由於賀一航不同意醫生取出他身體任何組織做化驗，醫生僅能透過猜測的方式治療，但身體每況愈下。

後來賀一航從加護病房轉為普通病房，曾治豪接受醫生建議接洽安寧病房，就在他做好心理準備，暫時離開去完成既定工作時，卻接到醫院通知「父親走了」的消息，讓他相當遺憾。

女星歐陽靖則分享全家人的生死關都很開放，因外婆生前指定要海葬，並舉辦遊艇派對。全家人為了完成她老人家的遺願，包了遊艇、帶上香檳，陪外婆走完最後一程。日前媽媽譚艾珍更邀她與舅舅、姪子一同到「預立醫療照護諮商門診」諮商，了解《病人自主權利法》的條文規定後，互為見證人，簽署預立醫療決定書，預約自己的善終。

(中時 )