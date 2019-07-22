新竹地院對警員陳崇文判刑8月緩刑3年，反毒陣在法院外聲援，認陳員應該 無罪。（羅浚濱攝）

新竹縣竹北分局警員陳崇文，開9槍射殺越南籍失聯移工阮國非案，陳員與死者家屬達成民事和解，新竹地院審理終結22日下午5時宣判，認陳員犯過失致死罪，處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。陳崇文未到場聽判，陳的家屬不服判決，表示將會上訴。

這件警察射殺越南籍逃逸移工案發生在2017年8月31日，施用安毒的阮國非，無故毀損民眾小貨車和機車，揮拳攻擊到場協勤的民防人員李坤龍，並拒捕攻擊陳崇文，陳員為逮捕及阻止阮男開啟警車駕駛座車門，在12秒內朝阮男下半身連續射擊9槍，造成阮男送醫不治。

新竹地院審判長傅伊君做上述宣判後，發言人魏瑞紅說明院方判決理由，指陳崇文朝阮國非開槍射擊時，阮男已無任何攻擊在場人的舉動，陳員受過警察專業訓練，貿然於12秒內連續射擊9槍致阮男死亡，不僅逾越必要程度，也不符合警械使用條例第6條規定之比例原則，自應負過失致死罪責。

魏瑞紅說，在陳崇文朝阮男身體擊發第4槍後，阮男身體已明顯大量出血，對現場人等可能造成危害程度已明顯降低，陳員仍在5秒內繼續朝阮男擊發4槍，後續用槍時機判斷顯有失當，新竹縣警察局內部調查結果亦同此認定。

魏瑞紅指出，此案係因阮男攻擊、拒捕在先，並造成民防人員李坤龍受傷，而陳崇文甫擔任員警，資歷甚淺，案發時年僅22歲，缺乏處理突發狀況能力及經歷，自會影響現場判斷用槍手段及次數。

法官以陳員與被害人家屬以260萬元達成民事和解，並賠償完畢，考量犯後態度、犯罪動機、目的、手段、所生損害程度及生活狀況等一切情狀，量處上述之刑。

聲援陳崇文的反毒陣在聽判後，在法院前拉布條，堅決支持陳崇文應該無罪，高喊「警察沒尊嚴，百姓沒安全！」指台灣有更多的「未亡人」警察正在跟司去博鬥，將會持續關心此案。

新竹縣警局表示尊重司法判決，竹北分局員警普遍認陳崇文被判刑8月， 緩刑3年交付保護管束，似乎有點過重，若能判3月以下，比較符合警界的期待。

(中時 )