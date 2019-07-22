彰化縣北斗戶政事務所22日揭牌，正式整併成為北斗鎮、埤頭鄉、田尾鄉和溪州相等四鄉鎮的中心所，其他三所則改為辦事處。（謝瓊雲攝）

彰化縣北斗戶政事務所22日揭牌，正式整併成為北斗鎮、埤頭鄉、田尾鄉和溪州相等四鄉鎮的中心所，其他三所則改為辦事處。（謝瓊雲攝）

彰化戶政整併第六所達成，彰化縣長王惠美22日為彰化縣北斗戶政事務所揭牌，宣布即日起北斗鎮、埤頭鄉、田尾鄉和溪州鄉正式整併，北斗所為中心所，其他3所改為辦事處，服務不變，八月起更將增加周六辦公時間、延長服務。

王惠美表示，縣府3年前展開戶政整併作業，彰化、員林、和美、溪湖與二林等5大區已陸續整併完畢；過去北斗四鄉鎮因人力考量，是全縣唯一沒有假日服務據點的地區，完成整併後，也將從8月3日開始增加周六服務時間，未來包括生育津貼發放等，盼能精益求精、更加便民。

彰化縣戶政所整併業務採循序漸進方式，人力縮減、遇缺不補，待各區主任年資屆滿退休、或府內科長職出缺請調，目標是依八大生活圈裁併成8個中心所，人力將逐漸由302人裁減為272人，田中區、鹿港區六鄉鎮仍待整併。

縣府民政處指出，組織整併針對戶政事務所內部的結構、人力、流程再造，將一般行政業務歸由中心所統籌管理，減少疊床架屋，並導入先進管理思維，培養基層領導人才，專業分工精實人員，活化資源彈性運用，提高整體運作效能，以迅速順應民眾需求。

(中時 )