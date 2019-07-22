金姓韓國正妹，來台旅遊在電梯遇到澳門色狼搭訕。〔謝明俊翻攝〕

一名２５歲金姓韓國正妹來台旅遊，因外形亮眼，身材曼妙，在北市萬華區下榻飯店電梯中，遇到同樣來台遊玩的陳姓澳門籍男子搭訕，詢問女方「可不可以來我房間？」，遭金女嚴拒後，竟出手襲臀，金女氣得報警找到陳某，原本要提告，但在陳某一再道歉求饒下，放陳一馬。

這名金姓韓國正妹，因留有一頭長髮，加上超正的臉蛋及身材，走在路上非常吸睛，先前金女曾多次來台觀光，日前再度來台，下榻在萬華區一家知名飯店。

日前，金女搭電梯外出，在電梯撞見來自澳門的陳姓男子，陳一見金女驚為天人，當場就向金女搭訕並要電話，金女委婉拒絕，陳不放棄死纏爛打，金女被迫佯裝購物，躲入附近一家超商，陳某竟不死心，回到飯店一樓大廳繼續守候金女回飯店。

隔了一會，金女以為沒事回飯店，沒想到陳某竟在飯店大廳守株待兔，一見金女出現，竟又上前搭訕，並以英文詢問金女「可不可以來我房間？」金女嚇得花容失色，趕緊走出飯店，陳某竟不死心，尾隨追出，並乘機對金女襲臀後逃離現場。

金女當場火冒三丈，聯絡在台友人陪同向轄區警局報案，警方受理後立即循線到飯店找到陳某，陳某見惹來警察上門，嚇得一再向金女道歉，並稱自己將在隔日離境，希望金女放他一馬，金女見陳某如此哀求下，當場心軟同意和解。

(中時 )