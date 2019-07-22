台中市自2011年縣市合併後，台中市社會救助金專戶收受累計約4億3000萬元捐款，社會局執行近40個社會福利方案或補助，為讓善款做最妥適的運用，發揮最大的效益，22日啟動「公私協力、齊做公益」公益慈善平台，號召更多民間團體加入，投入資源傳遞愛的正能量。

愛心送暖，幫助需要幫助的人，但有許多團體企業負責人或市民，想做公益卻不知道要找那個單位，也不知管道與平台，或是看到媒體報導有貧困急難的民眾需要捐款協助，又出現大家一窩蜂捐款，資源過於集中。

社會局長李允傑表示，台中市愛心食物銀行接受外界捐贈的物資，包括食品罐頭、尿布、白米等民生物資等值逾1億元，每個月穩定協助約2300戶弱勢家庭，也獲各界企業團體、善心人士捐贈身心障礙復康巴士、街友服務車、老人文康車、社工外展服務車等數百輛交通服務工具，發揮社福力加倍又加值。

社會局成立「公私協力、齊做公益」公益慈善平台，該平台設專人說明服務，著手規畫設計線上捐款資訊系統，朝向愛心捐贈管道多元化、操作省時便利化去加強，想做公益的企業、團體或個人，社會局提供單一窗口，讓台中市社會福利需求對象，感受來自社會的溫暖。

(中時 )