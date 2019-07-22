「痛苦歌王」孫情與康弘日前參加年代《MUCH金點秀》，久未合體的兩人，大談過去在演藝界輝煌事蹟。孫情的招牌苦情表演，讓台下老先生淚流滿面，不料對方氣得要求退票。而康弘當年和黃西田搭檔主持鳳飛飛主秀，因受戒嚴法限制，一個「擠牛乳」動作，被認定太色情遭開罰，害得鳳飛飛也受處罰。

擁有「痛苦歌王」封號的孫情，不只唱歌時表情苦澀，詞曲也相當悲情，他在節目上抱怨，「我今天變成這副德行，不是我的錯，是寫詞的人所害。」他還自虧，「從來沒有結婚晚會找我去。」孫情的招牌表情曾惹出退票風波，一位老先生認為，「我花錢是尋開心，怎麼會讓我難過。」進而跑到後台向老闆要求退票，成功退款200元，讓孫情無奈至極。

康弘表示民國65年，還有戒嚴法的存在，當代在歌廳時期，最紅的明星莫過於鳳飛飛，康弘和黃西田主持她的表演秀，因一個「擠牛乳」的動作，被貼上不雅標籤，原本只要被禁3個月不得工作，因黃西田不服抗議，他個人加重處罰變6個月，然而最無辜的就是鳳飛飛，因連坐法受波及遭殃。孫情回憶年輕時，因蓄鬍、留長髮，服裝出現補丁，以及「破損風」的褲子，在現今來看的流行，不料在當年被評定為不合格，孫情因此在螢幕上消失6個月。

秀場時期撈金速度快，據悉一個月可賺500萬台幣，對此，孫情怯生生地說「這樣講會害我們被綁架，我們現在生活很低調。」然而雖然賺得快，花得速度也頗快，康弘爆料，有藝人一夜輸掉800萬，甚至上千萬，不外乎就是打麻將、打電動，與當時盛行的俄羅斯羅盤。

(中時 )