勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心推出「布簡單」創客技能工作坊，將數位熱昇華轉印機，與傳統刺繡縫紉跨界混搭，連沒有相關經驗的男生都能輕鬆上手，拚布洋裁講師洪瑰瑋表示，傳統刺繡與縫紉能統合五感，活絡大腦，療癒身心，很適合青年朋友學習，也能開發年輕人技藝與創業之路。

傳統工藝遇上數位機具！在講求跨領域結合的年代，「布簡單」創客技能工作坊一開班就出現報名秒殺盛況，而且參與熱昇華轉印、縫紉與刺繡等技術，不只女學員，還有很多男學員有興趣。

有別於以往手工縫紉課程，作品一律必須手工到底，常讓有興趣卻毫無基礎的民眾望之卻步，「布簡單」創作降低民眾走入手作領域的門檻。

熱昇華轉印機講師廖家弘指出，以熱昇華轉印技術取代傳統縫紉之前，須事先構圖畫於布上，許多民眾經常是卡在這一關而打退堂鼓，導入熱昇華轉印後，學員可以輕鬆選擇自己喜愛的圖案轉印，再視個人能力決定刺繡面積的分佈，增添手縫的溫度。

中彰投分署長林淑媛表示，正值暑假期間，適合青年朋友課外學習，創客技能工作坊為沒有基礎學員打開方便之門，不只自己想學，也想把熱昇華轉印技術介紹給不擅長繪畫，但對手作縫紉很有熱情的學員，課程裡少數的男生鄭同學說，沒想到熱昇華轉印技術的應用結合激出新創意，抱枕完成品自己也很滿意。

(中時 )