台中火車站將轉化成結合古蹟、文創、消費的新型態商場！ 台中車站鐵道文化園區引進經典國際公司規劃經營，園區面積約2.97公頃，將投資31億元分區開發營運， OT新站商場區預計最快今年底、明年初就可試營運，並將於7月26日舉行首場招商說明會。

台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案促參案由德昌營造得標，德昌成立特許公司「經典國際」負責規劃經營。園區包括鐵道文化園區、國定古蹟台中車站、20號倉庫群、台鐵宿舍群、台中後火車站、台中車站新站部分商業空間等，將規劃具商場、藝文、青創、文創、旅宿及休憩等功能的複合式園區。

經典國際總經理林輝武表示，德昌是在地企業，希望能為台中的繁榮盡心力，台中車站鐵道文化園區具有交通領域基本人潮、三代同堂車站觀光吸引力，未來將再結合文資園區、台中刑務所演武場等附近景點，帶動周邊發展，打造教育休閒的新型商場空間。

經典國際副總經理林宛玄則指出，台中車站每日進出人流最高達7萬人次，行經的公路客運每日人流最多達3萬人次，綠空廊道與園區南北相接，極具商機潛力；首次招商目標為新站商場，店家總數43家，將以餐飲為招商主力業種，招商說明會將於7月26日下午3點，在台中火車站20號倉庫舉行。

(中時 )