中台灣影視基地開幕。（陳淑芬攝）

「感謝讓《少年PI》技術、人才到設備都能整合到台中建立基地，希望這個新家能夠讓台灣及世界的電影都來拍攝！」國際知名導演李安22日透過錄製影像在中台灣影視基地開幕儀式致意，這座台灣首座公辦民營影視專業製片場並重現李安10年前拍攝《少年PI》的人工造浪池巨浪威力，展現「水拍攝、特效拍攝」亮點。

台中市府新聞局投入7.93億元於霧峰區建置「中台灣影視基地」，為台灣首座公辦民營影視專業製片場，設施包含李安《少年PI的奇幻漂流》人工造浪池、深水池及2座全國最大的室內收音攝影棚、1座中型攝影棚等設施，並透過促參招商引進中影八德公司進駐。昨天由台中市長盧秀燕與中影八德總經理林坤煌進行移轉儀式，導演王童、監製李烈等影視產業專業人士與會。

盧秀燕致詞表示，台中的氣候、交通網及人文風情等在地條件，適合發展影視產業的城市，希望打造台中成為影視發展重鎮、台灣電影技術人才培育及影視發展振興基地，希望大家多多來台中拍片。台中市府新聞局長吳皇昇則說，未來將從硬體建置和影視補助投資、協拍、影視推廣、產學合作及人才培育等面向著手。

李安並透過錄製影片致意，他說，回憶「十年前願望就是讓台灣中部擁有一座影棚，當時就在台中水湳機場初步規劃」，後來他要拍攝《少年PI的奇幻漂流》就將這兩者結合，當年在水湳機場就像電影烏托邦，希望能延續下來，感謝前市長胡志強到林佳龍都很支持，並搬到現址。

當年催生影視基地不遺餘力的胡志強團隊、前新聞局長石靜文也現身會場，她說，電影產業包含多元文化，包括有音樂、美術、戲劇、文學等，當年新聞局支持李安拍片，外界好像只看到金援，其實軟硬體也積極展開，很感謝能延續這項建設規劃。

曾任中影製片廠廠長的導演王童表示，能將造浪池重建很了不起，讓台灣技術人才有地方發展，台灣要更多加強創作力；監製李烈指出，以後拍片不用擔心場景安排問題，編劇寫故事空間會更開闊，開發劇本的時候不會怕限制，可以盡情發揮想像；監製唐在揚並指出，手邊已經有拍攝計畫希望打造一艘船景使用這場地。

中台灣影視基地耗資1.2億元遷移並依原始規格重設李安當年拍攝「少年Pi造浪池」，在12部各150匹馬力真空造浪機運作下，6300公噸總水量在12個筏門七段調節下預計可造出上千種海浪效果，至今仍是「亞洲唯一」拍攝用專業造浪池。

(中時 )