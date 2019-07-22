首屆「台中購物節」自7月10日起展開為期6週的活動，每週日公開抽出汽車、機車、3C產品等多樣好禮，目前第一、二週幸運得主已出爐，台中市政府經濟發展局發布得獎查詢教學及抽獎規則公告，包含得獎名單公布時程、相關中獎勞務領據、領獎期限等，期盼使民眾確實掌握得獎資訊，把獎項輕鬆帶回家。

經發局指出，欲參加台中購物節的民眾，務必下載「台中購物節.全城On Sale」APP，在台中商家消費並於APP登錄發票或收據（免用統一發票商家，須先加入優惠商家，才可以收據方式使用），才有機會抽中千萬豪宅及百萬進口名車等多項獎項。

經發局指出，這次購物節活動抽獎金額採「累積計算」，也就是說，民眾只要有消費即可登錄發票，不限金額、不必在同一店家皆可登錄，例如，今天在A店消費10元、明天在B店消費400元、後天在C店消費90元，三張發票均登錄後，就能得到一個抽獎序號。

抽獎時，主辦單位將以APP登錄發票所產生的序號抽獎，但民眾仍需保留消費憑證作為領獎依據，參加抽獎活動需完整登打發票上的日期、發票號碼（包含英文字母及數字）、消費金額及商家統編，若輸入過程中，有輸入錯誤者，可自行將記錄刪除重新輸入，修改登錄錯誤發票於抽獎前12小時及抽獎後48小時暫停修改，登錄錯誤或無提出修正而導致相關權益受損，不另進行補償。

此外，針對提供收據的商家，民眾消費需索取商家免用統一發票收據，收據內需寫明消費日期、品項、金額及蓋有商家的免用統一發票專用章後，以購物節APP掃描商家專屬QR碼進行登錄，若掃描不成功則可改用手動輸入，輸入日期、金額及商家編號送出即可進行累計。

針對抽獎規則，經發局表示，活動將於每週日中午12時結算當週抽獎序號，也就是說，民眾只要在每週日中午12時以前登錄發票，即可參加當週的抽獎活動；每次抽獎時，主辦單位將於「台中購物節」粉絲頁直播，同時邀請律師及會計師現場見證，抽出的獎項名單序號將於次日下午五時前公佈於官方網站中的活動訊息欄位，公佈時以抽出的名單為主。

經發局強調，所有名單將於公布後一週內以電話或簡訊通知中獎者領獎事宜，中獎者需將填寫活動相關中獎勞務領據，如因聯絡資料填寫不全或不實以致無法聯絡者，視同放棄中獎資格，且中獎者需於公告日後2週內領取，逾期未領獎者也視為放棄得獎資格，獎項不另行重抽，依照當週公告之抽獎序號往後遞補，待所有中獎者確認後，即於活動官網上公告最後當週得獎名

(中時 )