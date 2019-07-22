國民黨總統初選落幕，為不造成藍營分裂，新北市前市長朱立倫即使落敗仍保持高風度，率先跳出來喊團結，朱立倫頭號粉絲「林口阿姨」新北市議員蔡淑君，22日再度在新埔捷運站高掛「阿倫加油」看板，搭配「愛鄉愛土、團結卡好」等字，呼籲朱隊友們不必喪氣，一起跟朱打拼團結走下去，同時替朱加油。

蔡淑君從藍營初選開始就率先在此掛起看板力挺朱立倫， 如今朱立倫初選落敗，許多支持者不捨，蔡淑君仍雪中送炭，再度高掛看板為朱立倫加油打氣。

蔡淑君說，這個「阿倫加油」看板希望能為朱立倫這次初選旅程劃下句點，內容照片是朱立倫在黨內初選公布結果後，臉書發表感言時所PO的同一張戴斗笠行走田野間擦汗照片，內容搭配「愛鄉愛土、團結卡好」，呼籲藍營在初選後要團結才能勝出。

蔡淑君說，朱立倫即使落敗仍保持高風度，率先跳出來喊團結，當黨內最強黏著劑，持續基層奔走為明年大選盡一份心力，他也希望朱立倫不要失落，繼續加油，繼續位藍營團結努力。

(中時 )