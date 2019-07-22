苗栗縣警察局22日舉行縣警局長新、卸任局長交接儀式。（何冠嫻攝）

苗栗縣警局長新任局長翁群能（右）及副局長邱麗宜（左）22日就任。（何冠嫻攝）

警政署頒布高階警官異動，苗栗縣警察局長由原任桃園分局長翁群能接任、副局長由邱麗宜接任，為縣內首位女副局長，卸任局長林國清則榮調警政署保安組長。22日上午縣長徐耀昌主持縣警局卸、新任局長交接典禮，期勉警察同仁持續全力以赴，做好治安、交通等工作。

苗栗縣警局長新、卸任局長交接在警察局3樓禮堂舉行，由徐耀昌主持，卸任局長林國清與新任局長翁群能交接印信，內政部警政署主任祕書鍾國文代表監交。

徐耀昌指出，林國清服務一年來，領導團隊迅速偵破頭份槍擊案、苗栗殺嬰案、竹南計程車搶案、苗栗男子遭尾隨砍斷手臂案等多起重大案件，有效壓制犯罪，並據民調結果，讓苗栗縣在各縣市的治安滿意度自第7名攀升至第4名，為近5年來最優異的成績，將榮調內政部警政署保安組組長職務。

新任翁群能局長歷任高雄市政府警察局楠梓分局分局長、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長及桃園分局分局長等職務，於今年6月12日桃園9名人質遭歹徒持槍挾持案，擔任現場指揮官，處置得宜圓滿達成人質全釋、犯嫌交械，具處理重大危機能力，深獲各級長官肯定。

翁群能表示，人質事件為突發個案，而每名幹部於養成過程皆經過精良訓練，以良好扎實的警政基礎，才能在狀況發生時沉著冷靜處理，未來將與苗栗同仁共同努力前進，帶領治安團隊全力以赴，實踐縣長建構永續安全幸福的宜居城市政策。

另，新到任的苗栗縣警察局副局長邱麗宜，為警大50期刑事警察學系畢業、警大鑑識科學系碩士，具鑑識專才，更是苗栗縣警局首位女副局長。

(中時 )