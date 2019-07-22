苗栗縣長徐耀昌等人頒發準公共幼兒園標章。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府配合中央政策，推動準公共幼兒園機制，今年截至上周共有58家幼兒園加入，簽約率近7成，比去年成長3倍，將提供6200多個就讀名額，讓家長有優質多元且平價的選擇並減輕經濟負擔。

縣府推動私幼簽約成「準公共幼兒園」，每月繳費將不超過4500元、第3胎子女每月不超過3500元，相當於公幼收費，低收入、中低收入戶家庭子女則「免繳費用」，可減輕家長經濟負擔。 加入準公共幼兒園須符合教保人員月薪資、師生比、教保服務品質標準，並通過最近一期基礎評鑑以及建物公安檢查等條件。教育處長徐永鴻表示，縣內共88家私幼符合標準，截至上週計58家加入，較去年成長3倍以上，約可提供6200多個就讀名額。

苗栗縣長徐耀昌等人22日頒發準公共幼兒園標章，並向感謝參與的準公共幼兒園。108學年度公幼、非營利以及準公共幼兒園，共可釋出逾8200個名額，能減輕家長育兒經濟負擔。

(中時 )