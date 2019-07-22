「台灣鐵道模型展」陳列精緻迷你的城市景觀以及各式火車，讓親子大開眼界。（何冠嫻攝）

頭份市公所每年舉辦運動、趣味等夏令營活動來豐富孩子們的暑期外，今年推出「台灣鐵道模型展」並邀請精靈劇團帶來「記憶大盜」兒童偶劇，打造夏日藝文饗宴，在玩樂中輕鬆學習。

台灣鐵道模型展由鐵道迷蘇軒弘策畫，由於蘇軒弘的父親在台灣鐵路局擔任火車駕駛，從小耳濡目染，對於火車有著不可割捨的感情，不僅珍藏許多珍貴列車模型，更自己製作模型場景道具。

今年他在頭份市展出各式台灣火車模型以及精緻火車地景，濃縮台灣火車的發展史，其中還展示每座造價昂貴，近乎絕版的1：87比例歐洲火車頭，吸引親子玩樂中學習，並讓鐵道迷大開眼界。

頭份市長羅雪珠表示，今年除安排台灣鐵道模型展外，更在27日晚間安排台灣首屈一指的偶劇團「精靈劇團」帶來精彩「記憶大盜」兒童劇，讓親子享受充滿歡樂與創意的精采夜晚。

公所說明，參加鐵道模型展填寫學習單，可獲限量紀念車票，並有機會抽到模型火車，邀請全家大小共襄盛舉，留下美好暑期回憶。

(中時 )