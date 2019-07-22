國民黨不分區名單尚未提出，各方對於名單都有意見。台北市退休警察協會推薦台灣競爭力論壇執行長謝明輝爭取不分區安全名單。台北市退休警察協會認為，謝畢業於警察大學、台大政研所，警察實務經驗非常豐富，最能代表所有現職、退休警察，為公教警消代言，為警察發聲。

台北市退休警察協會表示，國民黨若要爭取全國公教警消的票源的支持，就應將代表全國公教警消的謝明輝，列入安全名單。全國公教警消包括眷屬、義警、義消大約百來萬，但警察從來就被列為「帶槍的弱勢團體」，應有尊嚴及權益均得不到保障，尤其年金改革，傷公教警消最重。

台北市退休警察協會表示指出，軍公教權益時常受到各級民意代表有意或無意的杯葛，加上法律對警察實務各項執法作為，綁手綁腳，致使社會公權力不彰，社會治安日益敗壞，就是因為没有代表公教警消的立委，在立法院仗義執言，勇敢大聲的爭取立法權。

謝明輝是中央警察大學第46期畢業，現為「臺灣競爭力論壇」執行長、曾任國大代表，亦為前新北市土城分局刑事組長、蘆洲分局副分局長，24年前辭職餐選並當選第三屆國大代表，北市退休警察協會認為他是警察最佳代言人，今上午10時半通過理監會正式推薦謝明輝代表該會征戰立法委員。

推薦會除了由協會理事長陳合良主持，協會幹部約20餘人參加；另外，「全國公教軍警消暨退休人員聯合總會」首席副總會長林水吉、張世賢及重要幹部多人，亦應邀列席觀禮，台北市退休警察協會呼籲國民黨將謝明輝列入安全名單，將全力支持國民黨所推薦的候選人。

(中時 )