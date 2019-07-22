縣府推動「澳視群英Bridge to Success展翅計畫」，甄選20名學子前往澳洲研習、交流。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府辦理優質學子公費海外進修專案，今年縣內20位學子將代表苗栗前往澳洲遊學、交流。教育處指出，今年透過澳洲辦事處的協助，不但能增加參與名額，更安排寄宿家庭讓孩子們能與當地做深度交流，盼能收穫滿滿，增加國際競爭力。

縣府自2014年起與美國北伊利諾大學合作，啟動高中職學子國際教育菁英培育領航計畫，甄選優秀高中職生赴美交流研習，5年來已培育近60名學子出國遊學圓夢。今年執行「澳視群英Bridge to Success展翅計畫」，遴選20位國中、高中職學生前往澳洲新南威爾斯州公立國高中遊學，將由縣府全額補助機票、學雜費及食宿交通等經費，讓孩子無後顧之憂拓展國際視野。

20位學子將浸潤全英語學習環境，並安排居住於通過當地教育局認證的寄宿家庭中，深刻體驗當地文化、習俗。縣長徐耀昌認為英語能力為未來國際競爭的重要基礎，期許孩子們能在交流中增廣見聞，更分享台灣、苗栗在地文化、人文景觀等，做好國民外交。

(中時 )