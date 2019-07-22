縣府今年在主場舞台周邊也規畫戲水遊憩設施，圖為大章魚滑梯。（李金生攝）

小小朋友最愛的可愛動物不倒翁區。（李金生攝）

戲水遊憩設施之一的可愛小海豚。（李金生攝）

青年學子在后湖海灘揮灑活力和熱情。（李金生攝）

「2019金門夏日音樂季」帶領青年學子奔向海洋。（李金生攝）

網美拍照和遊客打卡熱點-多彩懶骨頭區。（李金生攝）

年輕朋友用歡笑和熱情，解放曾經遍布雷區的后湖海灘。（李金生攝）

縣府觀光處副處長李銘培表示，音樂季期間，每日18：00於現場都有送好禮活動。（李金生攝）

兩岸三地暑假超強檔期聚焦金門，「2019金門夏日音樂季」明（23）日起至26日連4天，每晚7點在后湖濱海公園熱鬧登場，邀請歷年來最火紅的卡司陣容，包括陶晶瑩、范瑋琪、畢書盡、茄子蛋、李千那、朱俐靜、卓文萱、李友廷等超過20組藝人與在地表演團隊接力搖滾，一起用激情解放曾經遍布雷區的南海岸。

縣府觀光處規畫團隊點召人氣偶像跨海演出，23日及26日下午6時另有街頭藝人現場互動外，並在金酒公司和昇恒昌贊助下，每天都有絢麗煙火秀壓軸點亮夜空，還特地安排一場無人機秀，加入時下最流行，好看又好玩的科技元素。

同時，縣府今年在主場舞台周邊也規畫戲水遊憩設施，包括水上溜滑梯、水搖船、章魚大滑梯、小小兵氣墊屋，還有小小朋友最愛的可愛動物不倒翁區，以及網美拍照和遊客打卡熱點-多彩懶骨頭區。這些設施開放時間自7月22日起至9月2日止，每日15：00-19：00。音樂季期間（7／23-7／26）則延長時間為14：00-21：00。

另在音樂季期間，每日18：00於現場都有送好禮活動，包括好禮1填問卷送螢光棒、好禮2於〈樂遊金門粉絲團〉按讚送充氣加油棒，送完為止。7月26日的壓軸場更有摸彩送43吋電視、空氣清淨機等多項大獎。

相關資訊可上〈金門觀光旅遊網〉及〈樂遊金門臉書〉查詢。

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