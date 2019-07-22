日本交流協會東京本部會長大橋光夫等人今拜會高雄市長韓國瑜，韓受訪表示，大橋等人邀約他訪日，時間訂在今年秋天。(劉宥廷攝)

日本交流協會東京本部會長大橋光夫等人今拜會高雄市長韓國瑜，韓受訪表示，大橋等人邀約他訪日，時間訂在今年秋天；至於媒體也問及韓及其夫人李佳芬的美國行，韓說，目前仍未定案；而韓被拍到和國安會前秘書長蘇起餐敘，韓說，蘇是他國政顧問團負責兩岸跟國際領域非常重要的智囊。

韓國瑜指出，大橋等人邀請他到日本訪問，時間訂在今年的秋天，他也同意了，至於細節，則委託高市議員陳美雅擔任對口，跟日方聯絡所有行程安排及參訪對象等。而會面時，日本交流協會東京本部提到，現在大概約2000名日本人在高雄上班，希望高市府能夠盡可能給予協助；韓也允諾，若日人遇到什麼困難，市府一定盡力協助。

韓被媒體追問和蘇起聊些什麼？韓表示，蘇起老師是他國政顧問團負責兩岸跟國際這個領域裡非常重要的智囊，蘇也同意擔任這樣的職掌跟工作，國政顧問團目前大概有2、30位分工。

對於香港反送中運動出現暴力衝突，韓說，譴責暴力是世界的普遍價值，凡有暴力行為都不被接受，暴力一定要被譴責；韓指出，香港是高度依賴外貿的城市，如果始終處於不穩定、不安定狀態，一定會影響投資跟觀光旅遊的意願，希望香港政府真正要傾聽人民到底內心有什麼樣的不滿，一定要好好仔細的傾聽，這是身為台灣人對香港所抱持的期待。

(中時 )