蔡英文總統結束加勒比海出訪外交之旅抵台，卻爆出國安局官員利用返國特殊通關禮遇夾帶9200條免稅菸入境。事實上，2013年海軍敦睦艦隊也曾有到「邦交國」，採購大量紅酒返台「史無前例」送立委事件。

海軍敦睦艦隊。〈示意圖:國防部提供〉

此次國家級團購香菸事件，是總統府侍衛室少校警衛官吳宗憲，利用總統、隨行人員及國安人員，出關時可以走免檢驗的國安通道之便，趁機將香菸夾帶出來。國安人員私下透露，吳宗憲在出國前似乎就已經有召集不少同僚團購，但是國安人員也表示，即使團購也不會這麼誇張。因為9200條大概有383箱，而且一下要拿出盡650萬現金，也是筆不小數目。

而敦睦艦隊在2013年完成2萬6120浬航程，光榮返台後，隨即準備了內容豐富的禮品袋，用印著，「中華民國海軍102年敦睦遠航訓練支隊」字樣的環保袋，裝著文宣品外，還有當時中南美邦交國的紅酒兩瓶、咖啡豆兩包、精油一罐引發熱議。

另外，有知情人士表示，歷次總統出訪，所有隨行人員或多或少都會購買一些伴手禮回來，即使有人超過了一些數量，但因通關時所有人都走國安通道免安檢，所以這種事情早已經行之有年。

(中時電子報)