韓星宋仲基與宋慧喬今（22）日正式離婚，韓國資深娛樂金姓記者在Youtube上爆料，其實兩人早就多次提離婚，甚至是女方先提的，只是男方先一步官宣告訴大眾風向才一面倒向宋仲基。他也提出其實宋仲基過去情史也相當豐富，只是宋慧喬比較高調而已。

金記者爆料宋仲基過去情史也相當豐富。（圖／翻攝自宋仲基臉書粉絲團）

韓國娛樂圈的資深金姓記者表示，雙宋夫妻兩人為了能私下和平的解決兩人婚姻，曾5次私下調解，但宋仲基卻突然向法院申請離婚調解，並向大眾告知，導致大眾一面倒向是宋仲基是弱勢的一方。

但他認為雙宋夫妻所提出的協議中，並沒有寫到哪一方有過錯，「如果是有一方有錯的話，離婚調解也沒辦法圓滿地被審理。」甚至財產方面也不會那麼輕易地不用對分了。

雖然不像宋慧喬這樣高調公開，但金記者表示宋仲基也交了許多演藝圈內女藝人。（圖／翻攝自宋仲基臉書粉絲團）

金記者更表示，宋慧喬的戀愛史雖然高調又豐富，但宋仲基難道就沒有過去嗎？他表示，他在當記者期間也有聽過宋仲基和不少演藝圈內女藝人交往，只是他沒有公開或被拍到而已。

韓國娛樂記者爆料雙宋夫妻離婚內幕

(中時電子報)