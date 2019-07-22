彰化市公所27日將盛大舉辦卦山夕照‧幸福鵲橋活動，當天還將有精采炫目的銀河光雕秀，近日晚間也將密集試燈。（謝瓊雲翻攝）

八卦山天空步道沿線都有美麗的夜間燈飾、大型裝置藝術造景，營造浪漫氣氛。（謝瓊雲翻攝）

夜間的八卦山天空步道加上浪漫燈飾，讓人提前感受七夕情人節氛圍。（謝瓊雲翻攝）

彰化市長林世賢努力將八卦山天空步道打造成愛情產業鏈的幸福鵲橋，對於夜間亮燈之後的效果十分滿意，歡迎所有市民、各地鄉親近日利用晴朗的夏天夜晚上來走一走，感受一下。（謝瓊雲攝）

夜間的八卦山天空步道加上浪漫燈飾，讓人提前感受七夕情人節氛圍。（謝瓊雲翻攝）

幸福鵲橋亮起來，預告愛情來了！彰化市公所打造愛情產業鏈，規畫一系列活動，將八卦山天空步道打造成幸福鵲橋，讓全國未婚男女情牽於此，22日起夜間燈飾全亮起來，還有銀河光雕試燈，幸福浪漫的氛圍，讓人忍不住直呼「感覺好像戀愛了」！

再過半個多月就是七夕情人節，為了打破八卦山大佛風景區的分手魔咒，彰化市公所在數月前就大力宣傳，27日登場的卦山夕照、幸福鵲橋活動，有全國規模最大的未婚聯誼活動、情人節音樂會，傍晚也將由彰化市長林世賢引領6對金婚、銀婚和鑽石婚的老夫老妻，一起在夕陽餘暉中漫步天空步道，見證愛情的長長久久。

為了營造天空步道成為有情人終成眷屬的幸福鵲橋，市公所獲得交通部觀光局經費補助，並邀請彰化師範大學美術系師生團隊進駐，規畫設計絢爛璀璨的夜間燈飾。

從羞澀似有若無的愛情萌芽初期、濃情密意的熱戀階段、再到築巢成家的穩定成熟期，讓人感到幸福百分百！27日將正式點燈，並有精彩銀河光雕秀，周末假日晚間提前亮燈，還有銀河光雕試燈，讓不少市民驚喜，前往現場感受浪漫氣氛。

彰化市長林世賢表示，幸福鵲橋不在天上、就在我們八卦山，而且還是全台最長鵲橋，讓感情長久甜蜜！22日夜間天空步道燈景亮起來後，預計持續到農曆七夕；若經費許可，將延長到8月底，希望進一步爭取與縣府合作，讓八卦山夜間燈景一路亮到中秋節，大家就能一起上八卦山，看完夕照、繼續漫步在天空步道燈景中賞月。

林世賢說，八卦山是全台八景之一，更是彰化市民的後山、後花園，近年卻因缺乏活動行銷宣傳逐漸沒落，讓他覺得實在可惜，甚至還有情侶到八卦山就會分手的錯誤迷思。未來希望發展一系列愛情產業鏈活動，也將爭取在天空步道部分橋段，提供竹片讓鄉親遊客留言懸掛，對親密的戀人、情人，或親愛的家人，大方寫上自己愛的宣言。

(中時 )