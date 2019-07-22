幸福鵲橋亮起來，預告愛情來了！彰化市公所打造愛情產業鏈，規畫一系列活動，將八卦山天空步道打造成幸福鵲橋，讓全國未婚男女情牽於此，22日起夜間燈飾全亮起來，還有銀河光雕試燈，幸福浪漫的氛圍，讓人忍不住直呼「感覺好像戀愛了」！
再過半個多月就是七夕情人節，為了打破八卦山大佛風景區的分手魔咒，彰化市公所在數月前就大力宣傳，27日登場的卦山夕照、幸福鵲橋活動，有全國規模最大的未婚聯誼活動、情人節音樂會，傍晚也將由彰化市長林世賢引領6對金婚、銀婚和鑽石婚的老夫老妻，一起在夕陽餘暉中漫步天空步道，見證愛情的長長久久。
為了營造天空步道成為有情人終成眷屬的幸福鵲橋，市公所獲得交通部觀光局經費補助，並邀請彰化師範大學美術系師生團隊進駐，規畫設計絢爛璀璨的夜間燈飾。
從羞澀似有若無的愛情萌芽初期、濃情密意的熱戀階段、再到築巢成家的穩定成熟期，讓人感到幸福百分百！27日將正式點燈，並有精彩銀河光雕秀，周末假日晚間提前亮燈，還有銀河光雕試燈，讓不少市民驚喜，前往現場感受浪漫氣氛。
彰化市長林世賢表示，幸福鵲橋不在天上、就在我們八卦山，而且還是全台最長鵲橋，讓感情長久甜蜜！22日夜間天空步道燈景亮起來後，預計持續到農曆七夕；若經費許可，將延長到8月底，希望進一步爭取與縣府合作，讓八卦山夜間燈景一路亮到中秋節，大家就能一起上八卦山，看完夕照、繼續漫步在天空步道燈景中賞月。
林世賢說，八卦山是全台八景之一，更是彰化市民的後山、後花園，近年卻因缺乏活動行銷宣傳逐漸沒落，讓他覺得實在可惜，甚至還有情侶到八卦山就會分手的錯誤迷思。未來希望發展一系列愛情產業鏈活動，也將爭取在天空步道部分橋段，提供竹片讓鄉親遊客留言懸掛，對親密的戀人、情人，或親愛的家人，大方寫上自己愛的宣言。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。