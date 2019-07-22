蔡總統出訪爆走私菸案 國安局長彭勝竹請辭獲准 20:042019/07/22 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局長彭勝竹。（資料照，陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對特勤人員大量購買免稅菸品，總統府今（22）日表示，總統對此深感震怒，責令相關單位嚴查嚴辦。而為就此一情事負責，國安局彭勝竹局長已向總統請辭獲准；總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。 總統府也表示，對可能之積弊，總統亦責令相關單位立即徹查，釐清相關責任，同時也積極配合司法單位調查。總統也認為身為政府人員，都應該有更嚴格的自我要求。 (工商 ) #總統 #單位 #總統府 #請辭 #局長 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡鄭配？呂秀蓮：綠將不能批韓、柯帶職參選 12:432019/07/18 政治 韓國瑜出線 綠議員直言基層非常焦慮 12:502019/07/18 政治 高階警職調整 黃宗仁回鍋副署長 16:002019/07/18 社會 雲嘉南高階警調整 黃宗仁回鍋警副署長 17:452019/07/18 社會 臉書貼文「總統府前燒車」 小黃運將判勞務40小時 12:422019/07/19 社會 許信良：特赦扁是值得考慮的險招 12:442019/07/19 政治 駁獻策關扁 許信良指特赦是險招 04:102019/07/20 政治要聞 13處最髒海岸 環保署召集各單位清理 16:262019/07/20 生活 親綠民調：2020大選蔡45％支持度勝韓40.1％ 12:192019/07/22 政治 趁出訪走私菸 蔡英文震怒：涉案人調職 15:422019/07/22 政治 政治熱門新聞 勘災衝第一卻沒解方 菜農4字嗆陳其邁 - 政治 蔡有致命缺點？他稱韓國瑜終將獲大批民眾支持 - 政治 蔡總統出訪爆走私菸案 國安局長彭勝竹請辭獲准 - 政治 - 工商 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 - 政治 趁出訪走私菸 蔡英文震怒：涉案人調職 - 政治 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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