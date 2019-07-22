針對特勤人員大量購買免稅菸品，總統府今（22）日表示，總統對此深感震怒，責令相關單位嚴查嚴辦。而為就此一情事負責，國安局彭勝竹局長已向總統請辭獲准；總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。

總統府也表示，對可能之積弊，總統亦責令相關單位立即徹查，釐清相關責任，同時也積極配合司法單位調查。總統也認為身為政府人員，都應該有更嚴格的自我要求。

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