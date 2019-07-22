最近一款名為FaceApp的修圖手機應用程式大受歡迎，許多人用這款App的年齡濾鏡修改自已的照片，猶如搭乘時光機去看看幾十年後的自己。沒過多久，網路上開始大反彈，專家警告稱這款App洩露的個資比你自己知道的還多得多，而它們「都掌握在俄國人手上」，美國民主黨已下令所有與總統競選有關人員刪除這款App，一些企業也開始正視員工使用它可能會導致公司內部訊息外洩的問題。

據《紐約時報》報導，最近FaceApp成了廣受歡迎的社交媒體挑戰的焦點，很多名人都使用這款應用App年齡濾鏡來修改自己的照片，並把「變老」的照片上傳到社群網站上。這款App由俄羅斯聖彼德堡的無線實驗室(Wireless Lab)開發，週三在蘋果和安卓應用商店的免費應用中都名列前茅。一條被大量轉發但之後被刪的推文稱，這款應用上傳的資料比使用者意識到的要多得多。「所有變老照片都在俄羅斯人手上」，美國《紐約郵報》(New York Post)用了這個聳動的新聞標題提醒民眾注意隱私外洩問題。美國民主黨全國委員會已發出警告，要求參與總統競選團隊的工作人員立即刪除這款應用，理由是它與俄羅斯有關。

不過有些研究網路安全的人員說，其中有一些擔憂被誇大了，FaceApp上傳了設備型號、設備ID和安卓系統版本，這些都是常見的資訊。不過研究手機應用程式濫用使用者資料問題的法國安全研究員巴蒂斯特．羅伯(Baptiste Robert)說，他們確實發現有些用戶想修改的照片在未經同意狀況下就上傳到FaceApp伺服器。

報導說，該公司沒有回覆媒體要求回應的請求，但它在科技網站TechCrunch上發表了長篇聲明，指出只有要修改的圖像會上傳到FaceApp的伺服器，照片可能會儲存在雲端，多數圖片會在上傳後48小時內從伺服器上刪除，也不會向協力廠商出售或共用使用者資料，但它保留分享隱私政策中列出的部分資訊的權利。根據協定，該應用程式使用「協力廠商分析工具來幫助我們測量流量和使用趨勢」。

該公司表示，研發團隊位於俄羅斯，但使用者資料並未轉移到俄羅斯，照片處理是在亞馬遜和谷歌運營的伺服器上完成的。

報導說，紐約州民主黨參議員查克．舒默(Chuck Schumer)已要求聯邦調查局(FBI)和聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)對這款應用程式進行調查，理由是對安全、資料保存和透明度方面的「嚴重關切」。

但谷歌的軟體工程師伊凡．羅德里格斯(Ivan Rodriguez)說，他認為沒什麼值得擔心的，不過他對人們關切自身隱私外洩的問題感到高興，人們經常在面對新事物時放鬆了隱私權戒心，這款應用程式與其他類似應用都有相同問題：沒有提醒用戶他們的資料正在上傳到伺服器上。

報導表示，其他人則對FaceApp的隱私政策和條款提出了擔憂，主要是其中一條讓FaceApp獲取了對用戶照片的廣泛權利，這與很多應用程式的狀況相同，因為很多應用程式和服務通常都含有這項籠統的條款，即：「您授予我們在全球範圍內複製、修改、改編、創建衍生作品、分發、公開表演和展示使用者內容的許可」，這個條款讓人相當憂心。

(中時電子報)