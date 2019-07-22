聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部，當場攔車扣押香菸，清點後全部送到海關私貨倉庫存放。（讀者提供）

總統蔡英文才剛結束外交出訪之旅，但立委黃國昌今爆料，指控國安局官員利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，金額高達645萬元，並在今天透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。據了解，調查局新北市調查處今約談菸品貨主國安局人員吳宗憲及另名國安局官員、5名載菸貨車司機說明。預計全案將移送桃園地檢署偵辦。

黃國昌在臉書秀出國安局官員訂購者的姓名，是叫做「吳宗憲」的人員，出站日期是7月11日，地點是雅蓋國際機場及聖露西亞機場，訂購條數最多是「Mevius Original Blue」達4400條，美金總計20萬8350元，換算台幣是645萬8850元。

關務署表示，本次蔡總統出訪，有隨行人員走私高達新臺幣600餘萬之菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，查得案貨香菸存放於華膳空廚，並未提領出境，為監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組。今日12時35分飛機落地前，12時20分有5輛接機貨車陸續裝載案貨，嗣後並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部直接押至臺北關私貨倉庫。

(中時 )