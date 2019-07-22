永和警衛室侍衛官吳宗憲利用陪同蔡總統出訪購買9200條免稅菸品，企圖夾帶入境。前總統府發言人陳以信表示，誰還記得三軍統帥上次談到「軍紀」兩字可是何年何月的事了？

陳以信還標註，不會是雄三飛彈誤射的時候吧？三軍統帥避談軍紀如何統率三軍？

前國民黨立委蔡正元也在臉書反諷表示，國安局能兼公賣局賺點外快，補貼蔡英文外訪的花費其實也不錯這種國安局，應該大大嘉獎！

(中時 )