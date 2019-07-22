國安局走私菸 陳以信 ：誰還記得蔡總統談軍紀？ 20:252019/07/22 中時 張理國 、 吳梓鍹 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安特勤陪蔡出訪 花645萬走私9200條免稅菸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 永和警衛室侍衛官吳宗憲利用陪同蔡總統出訪購買9200條免稅菸品，企圖夾帶入境。前總統府發言人陳以信表示，誰還記得三軍統帥上次談到「軍紀」兩字可是何年何月的事了？ 陳以信還標註，不會是雄三飛彈誤射的時候吧？三軍統帥避談軍紀如何統率三軍？ 前國民黨立委蔡正元也在臉書反諷表示，國安局能兼公賣局賺點外快，補貼蔡英文外訪的花費其實也不錯這種國安局，應該大大嘉獎！ (中時 ) #三軍 #三軍統帥 #軍紀 #統帥 #國安局 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 14:372019/07/22 政治 國安局官員疑涉走私菸品 關務署：查核有難度 15:172019/07/22 政治 被爆出訪私帶9200條免稅菸 國安局：勿枉勿縱配合偵辦 15:332019/07/22 政治 國安局藉出訪夾帶9,200條免稅菸 蔡總統震怒 17:072019/07/22 財經 國安人員陪同出訪私帶9200條免稅菸 調查局偵辦 16:362019/07/22 社會 獨》警衛官用總統車隊掩護私菸出關 國安恐大地震 16:552019/07/22 社會 總統出訪拼外交 國安局官員私運香菸拚經濟？ 18:202019/07/22 政治 快評》高層知法犯法 華航能推得一乾二淨？ 18:382019/07/22 生活 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 20:142019/07/22 社會 政治熱門新聞 勘災衝第一卻沒解方 菜農4字嗆陳其邁 - 政治 只差一星期升官 侍衛長張捷中箭落馬 - 政治 蔡有致命缺點？他稱韓國瑜終將獲大批民眾支持 - 政治 出訪爆走私菸品案 蔡英文發表3點聲明 - 政治 - 工商 高雄人觀察719強降雨 笑找不到5千天坑 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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