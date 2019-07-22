馬祖教育里程碑！位於連江縣北竿鄉坂里的國立台灣海洋大學馬祖校區18日正式揭牌。（葉書宏翻攝）

馬祖教育里程碑！位於連江縣北竿鄉坂里的國立台灣海洋大學馬祖校區18日正式揭牌。（葉書宏翻攝）

馬祖教育里程碑！位於連江縣北竿鄉坂里的國立台灣海洋大學馬祖校區18日正式揭牌，是海洋大學台灣本島以外的第1個校區，對馬祖及海大而言，意義重大，該校區將於9月19日舉辦開學典禮。

據悉，馬祖校區共規畫招收「海洋生物科技系」、「海洋工程科技系」及「海洋經營管理系」等系組，採3＋1學程規劃，這三系的學生除了大學2年級在馬祖校區上課外，其餘3年在基隆校本部上課。

(中時 )