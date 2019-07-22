馬祖教育里程碑！海大馬祖校區揭牌 20:122019/07/22 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬祖教育里程碑！位於連江縣北竿鄉坂里的國立台灣海洋大學馬祖校區18日正式揭牌。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬祖教育里程碑！位於連江縣北竿鄉坂里的國立台灣海洋大學馬祖校區18日正式揭牌。（葉書宏翻攝） 馬祖教育里程碑！位於連江縣北竿鄉坂里的國立台灣海洋大學馬祖校區18日正式揭牌。（葉書宏翻攝） 馬祖教育里程碑！位於連江縣北竿鄉坂里的國立台灣海洋大學馬祖校區18日正式揭牌，是海洋大學台灣本島以外的第1個校區，對馬祖及海大而言，意義重大，該校區將於9月19日舉辦開學典禮。 據悉，馬祖校區共規畫招收「海洋生物科技系」、「海洋工程科技系」及「海洋經營管理系」等系組，採3＋1學程規劃，這三系的學生除了大學2年級在馬祖校區上課外，其餘3年在基隆校本部上課。 (中時 ) #馬祖校區 #海洋大學 #海大 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 忠孝東路用游的！網驚：天啊好深 - 生活 大雷雨狂轟天龍國 網友PO淹水照呼叫柯P - 生活 唐綺陽曝這時間點激情噴發 4星座桃花蠢蠢欲動 - 生活 史上最悲！新課綱上路 30萬新生提早開學 - 生活 林飛帆月薪9萬惹議 林佳新笑嗆「不簡單」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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