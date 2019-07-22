台視、八大《我們不能是朋友》，上週五（19日）播出第8集，收視率首次衝破1，4歲以上達1.06，郭雪芙得知收視亮眼後超開心地說：「大家真的非常用心，收視率是給大家的鼓勵！」這部戲也讓觀眾看到劉以豪不同於以往暖男的演出，他表示，演「褚克桓」最大收獲，就是笑容這件事，不再只有「太可愛」，「我找到不同的詮釋方式了」！

劉以豪對收視表現愈來愈好，吐露心情：「能挑戰這樣的題材、做出這樣的作品，要非常謝謝馮凱導演、演員以及電視台、製作單位，拿出很大的勇氣來完成這個作品。」他也特別謝謝馮凱導演，讓他「太可愛」的笑容終於讓觀眾有了新的解讀，「讓我的笑容找到另一種感覺！」

上週五《我們不能是朋友》收視最高落點為1.28，共有28.1萬人同時收看，播出孫其君將婚期延後，郭雪芙忍不住向閨密袁艾菲訴苦，劉以豪隨後也得知此事並前來關心。郭雪芙表示：「蠻多粉絲會在網路上分享分析文，有很多人寫出惟惟(郭雪芙角色)的難處，讓我覺得開心。」

(中時 )