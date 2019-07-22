陳玉珍肯定台北港海運快遞專區營運績效逐年提升，期望海運快遞專區也可在具有「小三通」優勢的金門落地。（立委陳玉珍國會辦公室提供）

關務署高雄關前關務長陳金標（中左）等具海運、物流、關務、郵政實務經驗的縣籍人士隨行考察。（立委陳玉珍國會辦公室提供）

立委陳玉珍今（22）日率團參訪台北港海運快遞物流專區，看好在兩岸電商貨物進出口業務持續發展下，可運用金門與廈門一水之隔的地理優勢，爭取規畫金門成為兩岸跨境物流轉運中心，以帶動當地商貿、航運、物流等相關產業的發展。

陳玉珍肯定台北港海運快遞專區營運績效逐年提升，期望海運快遞專區也可在具有「小三通」優勢的金門落地，結合金廈雙方關檢互認，打造金廈暢通穩定的通關環境，並以建構兩岸跨境物流轉運中心為目標，帶動在地相關產業繁榮商機。

陳玉珍也期待中華郵政公司在金門山外規畫興建的郵政物流大樓，配合建置兩岸郵件封發局、郵政進出口貨棧、保稅倉庫及一般倉庫、關郵檢協同作業機制，結合金廈海運快遞及金廈「兩門」對開郵路的多元發貨管道，吸引跨境電商業者到金門設置發貨倉，發展面向大陸市場的跨境電商發貨中心。

陳玉珍指出， 中華郵政公司「貨轉郵」業務今年度上半年營運量已逾1000噸，未來金門若成立「海運快遞」業務專區，搭配進出口貨棧、保稅倉、一般倉儲等機制，再結合金廈雙方關檢互認，建構穩定通關機制，預期貨量規模將成倍數成長，並可讓整體產業鏈自貨攬、報關、船運、碼頭貨物裝卸到倉儲理貨加工等蓬勃發展，預期可增加近千名就業機會。

陳玉珍邀請關務署高雄關前關務長陳金標、中華郵政公司副總經理李甘祥、立法院法制局翁柏萱研究員、朔捷科技公司總經理許可昇及航港局秘書室主任許懷平等具海運、物流、關務、郵政實務經驗的縣籍人士隨行考察。

(中時 )