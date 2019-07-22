面對韓國瑜拋出「尹立最後將罷免書交給文書收發中心簽收，再轉交給韓國瑜。（劉宥廷攝）

一篇專訪高雄市長韓國瑜的報導22日上午在網路上公開曝光，當記者問及對罷免行動的看法時，韓國瑜直接回嗆「若市民覺得我做不好，我自己簽署罷免自己」，還說「罷免是無聊的小兒科遊戲」。下午「Wecare 高雄」召集人尹立現身鳳山行政中心遞交罷免連署書，強調「我今天親送連署書給韓國瑜市長，請他支持自己講過的話」。

尹立手持上面貼有「韓國瑜市長收」字條的黃色大信封，內裝有一份空白的罷韓連署書，本來想要直接親送，但最後遞交給文書收發中心人員簽收。

對於韓國瑜回嗆罷韓行動「不成熟且非常幼稚」，甚至是「鬼鬼祟祟的政治動作」，尹立表示「從來沒有小動作，我們光明磊落，我們都是大動作。沒有人比韓市長更鬼祟了，連他家在哪裡、連農舍處理，還有他最近神隱20個小時，是不是要對市民做個交代？」

尹立認為，韓國瑜的專訪以非常大的篇幅來講罷免「我想他就是怕了，如果他真的覺得這是一個假議題，他根本不需要回應。」對於韓國瑜表示若做得不好、願意罷免自己的說法，尹立狠酸「施政無心無能的市長，自己辭職就可以了」。

面對韓國瑜大方邀請罷韓團體直接找他對談，尹立則回應「韓市長願意聊的話我們也不反對，我的手機隨便到市府或媒體問一下，都問得到」，但同時也強調「發起罷免本來就不需要被罷免人的同意嘛」。

(中時 )