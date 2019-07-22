對於昨日在香港「反送中」抗議運動中出現的暴力衝突，高雄市長韓國瑜今天受訪強調「譴責暴力」，希望香港能盡快恢復安定繁榮，也希望香港政府要傾聽人民內心，這是身為台灣人對香港所抱持的期待。
香港民間人權陣線昨(21)晚再度發起反送中遊行，不料卻上演暴力事件。香港新界元朗地鐵站，出現大量白衣人持棍棒、藤條毆打抗議群眾，記者、孕婦無一倖免，高雄市長韓國瑜今(22)日受訪時表示，「譴責暴力是世界價值，希望港府傾聽人民內心的不滿」。
韓國瑜說「身為台灣人，希望香港穩定繁榮，香港是高度依賴外貿的城市，如果始終處於不穩定、不安定的狀態，一定會投資觀光旅遊意願。暴力應該被譴責，安定的香港趕快恢復，也希望港府傾聽人民內心有什麼不滿，這是台灣人對香港的期待」。
香港21日反送中遊行，好不容易晚間告一段落後，很多群眾已陸續離開抗現場準備返家，不料在元朗地鐵站周遭突現上百名白衣人咆哮並持棍棒追打，整起衝突從站外打到地鐵元朗站內，整地鐵站幾乎陷入無政府狀態。這批白衣人只要看到穿黑色衣服的民眾就打，此時還有熱心店家提供白衣給民眾更換以保護自己。前後毆打與逃竄時間持續近1小時，直到晚間11點20港警到場才結束這地鐵衝突。
(中時電子報)
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