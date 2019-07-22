「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）辭世後，CHANEL 2019秋冬高級時裝成為他參與的最後作品。老佛爺把他的童年願望投射在此系列，出身德國漢堡鄉村的他，小時雖然家境富裕但父母忙於工作，每每聽著同學們分享全家一起到小木屋、小村落滑雪度假的趣事，不知不覺成了他深埋心中的最大願望。
CHANEL 2019秋冬高級時裝昨在台舉行預覽，以一幢幢白色簍空小屋、乾木柴營造如巴黎大皇宮白雪皚皚的冬日意象。千鳥格、蘇格蘭格紋、高地高山圖騰是此系列主角，老佛爺打造一種全新的穿搭方式：短版深Ｖ外套、高腰打折寬褲、外罩oversize大衣，搭配他年輕時最喜歡的紳士帽款、柔美荷葉絲質領巾，整體呈現一種剛柔並濟的舒適。
老佛爺想細膩刻畫出白雪皚皚裡的不同白色，使用絲質、緞面、亮紗線、亮片等不同光澤材質，做成大型羊毛披肩、雪花飾邊蕾絲裙，甚至將「雪球」幻化成禮服，裙子與洋裝上布滿雪紡紗和羽毛，雪花、冰塊成了耳環、項鍊等飾品，層次堆疊中體現香奈兒女性特有的浪漫。
配件方面，CHANEL 19包款結合過去、現在與未來，3色金屬製成的皮穿鍊帶、超大格菱紋與雙C皮穿標誌，都可看出是在致敬2.55與Classic Flap包款。新款的硬殼晚宴包也符合滑雪主題，以「纜車」為造型，不但綴有水晶鑲飾搭配皮革內裡，還在玻璃上製造「霧氣寫字」效果，手寫「COCO愛心」等字樣，流露出老佛爺不苟言笑之下童心未泯的一面。
(中時 )
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