《吸血鬼日記》澳洲女星菲比托金，日前出席活動穿的正是白色滑雪印花荷葉邊上衣與長裙。（CFP）

斜紋軟呢與千鳥格紋的搭配貫穿本季。米白色格紋斜紋軟呢大衣43萬6000元，米黑色千鳥格斜紋軟呢西裝外套19萬2600元，米黑色千鳥格斜紋軟呢褶飾長褲14萬3000元，白色金絲線飾邊層次荷葉絲質領巾8萬7100元，米黑色千鳥格斜紋軟呢紳士帽7萬3700元。（CHANEL提供）

高地民族、山形圖騰的緹花針織衣替冬季帶來一抹暖意。駝色圖騰緹花喀什米爾羊毛針織開襟洋裝18萬1100元，黑色金屬皮穿鏈皮革領巾4萬7800元，黑色皮穿鏈緄邊釦飾皮革腰帶9萬9300元，黑色皮穿鏈珠飾金屬雙層項鍊7萬9600元，黑色皮穿鏈珠飾金屬長項鍊6萬2600元。（CHANEL提供）

CHANEL利用不同材質展現雪地裡的不同白色。白色蕾絲亮片刺繡連帽防風外套91萬5000元，白色亮片刺繡繞頸絲巾57萬4600元，白色千鳥格紋斜紋軟呢亮片刺繡褶飾長褲12萬9300元，白色珠飾多層次皮穿鏈腰帶10萬7100元，白色拼接皮革繫帶束口楔型靴4萬8200元，冰塊造型透明樹脂金屬耳環2萬500元。（CHANEL提供）

CHANEL白色水晶鑲飾纜車造型硬殼包，72萬2500元。（CHANEL提供）

黑色菱格紋皮革CHANEL19包（中型款），16萬3000元。（CHANEL提供）

CHANEL黑色金屬珠飾多層次鏈條皮革領巾，4萬7800元。（CHANEL提供）

CHANEL米色羊絨緄邊裂紋皮革鏈帶包，15萬3700。（CHANEL提供）

CHANEL水晶鑲嵌珠飾雪花耳環，2萬7800元。（CHANEL提供）

CHANEL橘色羊絨緄邊灰色麂皮雪靴，4萬700元。（CHANEL提供）

「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）辭世後，CHANEL 2019秋冬高級時裝成為他參與的最後作品。老佛爺把他的童年願望投射在此系列，出身德國漢堡鄉村的他，小時雖然家境富裕但父母忙於工作，每每聽著同學們分享全家一起到小木屋、小村落滑雪度假的趣事，不知不覺成了他深埋心中的最大願望。

CHANEL 2019秋冬高級時裝昨在台舉行預覽，以一幢幢白色簍空小屋、乾木柴營造如巴黎大皇宮白雪皚皚的冬日意象。千鳥格、蘇格蘭格紋、高地高山圖騰是此系列主角，老佛爺打造一種全新的穿搭方式：短版深Ｖ外套、高腰打折寬褲、外罩oversize大衣，搭配他年輕時最喜歡的紳士帽款、柔美荷葉絲質領巾，整體呈現一種剛柔並濟的舒適。

老佛爺想細膩刻畫出白雪皚皚裡的不同白色，使用絲質、緞面、亮紗線、亮片等不同光澤材質，做成大型羊毛披肩、雪花飾邊蕾絲裙，甚至將「雪球」幻化成禮服，裙子與洋裝上布滿雪紡紗和羽毛，雪花、冰塊成了耳環、項鍊等飾品，層次堆疊中體現香奈兒女性特有的浪漫。

配件方面，CHANEL 19包款結合過去、現在與未來，3色金屬製成的皮穿鍊帶、超大格菱紋與雙C皮穿標誌，都可看出是在致敬2.55與Classic Flap包款。新款的硬殼晚宴包也符合滑雪主題，以「纜車」為造型，不但綴有水晶鑲飾搭配皮革內裡，還在玻璃上製造「霧氣寫字」效果，手寫「COCO愛心」等字樣，流露出老佛爺不苟言笑之下童心未泯的一面。

(中時 )