華視《最佳利益》上週收視再度破1，25歲到49歲每分鐘平均收視達1.28，4歲平均收視率也達到了1.06，每分鐘平均收視人口達23.2萬人，22日華視特別開香檳慶祝慶祝收視再創佳績。對於許多粉絲在網路上敲碗《最佳利益》能推出第二季，製作人陳慧玲笑說：「很開心看到收視越來越好，第二季我們正在研究，最後一集我們再公布，先讓我賣個關子！」希望觀眾能鎖定7月28日最後一集精彩大結局。

華視總經理莊豐嘉表示，《最佳利益》不僅收視開出紅盤，也開創了台灣首部律政職人劇這樣新的戲路，未來華視也會提供更多優質的作品給觀眾，像是之後接檔《俗女養成記》也是不一樣的台式新喜劇，請觀眾朋友們期待。

《最佳利益》劇中的「長河律師事務所」人事歷經大變動，5位菜鳥律師只剩何佳佳(程予希飾演)與李從白(黃浩詠飾演) 2位最後被留任在長河，資深合夥律師蔡妙如(曾珮瑜飾演)用計逼退執行長江紹宏(夏靖庭飾演)，長河同仁們送行江紹宏離開事務所，創下上週收視的最高峰，達到4歲以上1.28收視佳績。蔡妙如假裝不捨江紹宏離開，一句：「你有你的人生規劃，我也只好祝福！」心機指數百分百，而江紹宏私底下也與律師天心飾演的方箏結盟，準備裡應外合要把蔡妙如幫建設公司洗錢的把柄掀出來，江紹宏一句：「出來混都是要還的，就算妳是一個女人也是一樣！」象徵兩人的鬥爭將持續展開。

夏靖庭與曾珮瑜在《最佳利益》鬥得激烈，在華視8月4日接檔新戲《俗女養成記》中，兩人也將再度合作，只是兩人從辦公室競爭對手變身成了父女，曾珮瑜飾演女主角謝盈萱的姑姑陳明雅，在結婚之際選擇退婚，讓一家人人仰馬翻，兩部戲都讓夏靖庭的角色十分頭痛。

(中時 )