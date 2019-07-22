雙B對決，白色M3和黑色M4在強烈擦撞力道下都嚴重毀損。（謝瓊雲翻攝）

彰化伸港福安宮前濱二路，21日凌晨傳出重大車禍，兩部雙B轎跑對撞，造成1名駕駛顱內出血、傷重昏迷，另兩人輕傷。警方初步調查排除酒駕，是雇主因疑似為迴轉車輛未禮讓直行車釀禍。

路口監視器畫面中，白色BMW M3敞篷車在路口準備迴轉，對向一輛直行的黑色BMW M4跑車閃避不及直接撞上，兩車高速擦撞同時騰空飛起，黑車還擦廟宇石獅，現場零件碎片四散；黑色跑車左前車頭全毀，2個輪胎掉落，白車右前側也全部凹陷變形。

和美警方調查，21日凌晨2點多，27歲新北市龍姓男子開著黑色M4跑車，撞上30歲台中市陳男駕駛的白色M3，龍男僅輕傷、頭部撕裂傷、腳擦傷，陳男肩膀受創變形、且有顱內出血，緊急手術後仍在加護病房觀察，昏迷指數6，同車副駕駛座的李男是車主全身多處擦傷。

警方澄清兩車並非因深夜競速飆車導致擦撞。不過，附近民宅監視器錄下該路段稍早時曾有深夜多車競速情形，影片還上網流傳；警方經比對後確認其中一部白色車輛確實與事故現場的白色敞篷車車號相符，正在追查當時與之競速的另一部黑色車輛駕駛身分。

和美分局五組組長吳銘添表示，針對網路流傳的影片畫面比對後，在該起擦撞事故前夕，確實有競速情形，2車駕駛都已違反《道路交通管理處罰條例》第43條1項5款，可處3萬元以上、9萬元以下罰鍰，另闖紅燈可再加罰2700元罰鍰。

(中時 )